Riascoltati per voi, ecco la classifica finale del 2025 a cura di Andrea Battagin

Ultima domenica di questo 2025. Siamo giunti alla fine del nostro viaggio… E, guardandoci indietro, sembra quasi impossibile che in un solo anno siamo riusciti ad attraversare mondi così diversi fra loro. È stato un anno intenso, pieno di scoperte, di ritorni, di riscoperte ancora più profonde. Una stagione in cui tanti dischi mi hanno accompagnato nei momenti più diversi, e in cui più di una volta ho dovuto fermarmi, respirare e riascoltare prima di scegliere. Io mi sono emozionato parecchio lungo questo viaggio. E voi? Com’è stato per voi questo 2025 musicale? A mio modesto parere, se c’è una cosa che quest’anno mi lascia, è la consapevolezza che non esiste un solo modo di raccontare la musica.

Diciamoci la verità: il 2025 è stato un anno di scatti improvvisi, curve secche, cambi di luce. Un anno in cui siamo passati: dal rock pieno di energia di Bruce Springsteen ai vocalizzi dei Manhattan Transfer, dalle “schitarate” dei Radiohead ai muri di suono dei Nickelback, dalle atmosfere cupe dei Faith No More ai voli blues di David Gilmour, dalla rabbia degli Skunk Anansie all’eleganza eterna di Kate Bush, dal sound poetico dei Dire Straits ai paesaggi interiori degli Alice in Chains, dal pop dei Coldplay agli slanci emozionali di Adele, dalle visioni progressive dei Camel, dei Pink Floyd e dei Mars Volta, fino ai mondi oscuri dei Sisters of Mercy, dei Bring Me the Horizon e di Marilyn Manson, fino al sound contemporaneo di Twenty One Pilots, The Weeknd e degli Editors. Poi, in mezzo c’è stato tutto il resto: punk, jazz, gypsy, trip hop, nu metal, folk, darkwave, indie… Un vero e proprio caleidoscopio gigantesco in cui ogni ascolto apriva un varco.

Chi ama la musica sa bene che non si tratta solo di ascoltare: significa ricordare, rivivere, immaginare. Quello che rimane, oggi, è un mosaico enorme e colorato. Ed è questo mosaico che comporrà le classifiche finali.

PODIO 1975:

1) Keith Jarrett - The Köln Concert

2) Pink Floyd - Wish You Were Here

3) Bruce Springsteen - Born to Run

PODIO 1985:

1) Dire Straits - Brothers in Arms

2) Sting - The Dream of the Blue Turtles

3) Phil Collins - No Jacket Required

PODIO 1995:

1) The Smashing Pumpkins - Mellon Collie and the Infinite Sadness

2) Radiohead - The Bends

3) Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt

PODIO 2005:

1) Bloc Party - Silent Alarm

2) The Mars Volta - Frances the Mute

3) Wolfmother - Wolfmother

PODIO 2015:

1) Muse - Drones

2) Marilyn Manson - The Pale Emperor

3) Editors - In Dream

E per finire, eccovi la mia personalissima classifica finale:

46) Limp Bizkit - The Unquestionable Truth (Part 1) (2005)

45) The Verve - A Northern Soul (1995)

44) Faith No More - Sol Invictus (2015)

43) Gogol Bordello - Gypsy Punks: Underdog World Strike (2005)

42) The Weeknd - Beauty Behind the Madness (2015)

41) Nickelback - All the Right Reasons (2005)

TOP 40:

40) Bring Me the Horizon - That's the Spirit (2015)

39) Bullet for My Valentine - The Poison (2005)

38) The Sisters of Mercy - First and Last and Always (1985)

37) The Smiths - Meat Is Murder (1985)

36) Björk - Post (1995)

35) Twenty One Pilots - Blurryface (2015)

34) Alice in Chains - Alice in Chains (1995)

33) Adele - 25 (2015)

32) Foo Fighters - Foo Fighters (1995)

31) Billy Idol - Devil's Playground (2005)

TOP 30:

30) The Cult - Love (1985)

29) Black Sabbath - Sabotage (1975)

28) The Manhattan Transfer - Vocalese (1985)

27) Scorpions - In Trance (1975)

26) Tears for Fears - Songs from the Big Chair (1985)

25) Kate Bush - Hounds of Love (1985)

24) Coldplay - X&Y (2005)

23) Aerosmith - Toys in the Attic (1975)

22) Phil Collins - No Jacket Required (1985)

21) No Doubt - Tragic Kingdom (1995)

TOP 20:

20) Patti Smith - Horses (1975)

19) David Gilmour - Rattle That Lock (2015)

18) Marilyn Manson - The Pale Emperor (2015)

17) Editors - In Dream (2015)

16) Alanis Morissette - Jagged Little Pill (1995)

15) Wolfmother - Wolfmother (2005)

14) Camel - Music Inspired by The Snow Goose (1975)

13) The Mars Volta - Frances the Mute (2005)

12) Led Zeppelin - Physical Graffiti (1975)

11) Radiohead - The Bends (1995)

TOP TEN:

10) Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt (1995)

9) Sting - The Dream of the Blue Turtles (1985)

8) Queen - A Night at the Opera (1975)

7) Dire Straits - Brothers in Arms (1985)

6) Bruce Springsteen - Born to Run (1975)

TOP FIVE:

5) Muse - Drones (2015)

4) The Smashing Pumpkins - Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995)

IL PODIO:

3) Bloc Party - Silent Alarm (2005)

2) Pink Floyd - Wish You Were Here (1975)

1) Keith Jarrett - The Köln Concert (1975)

Non so se vi siete resi conto, ma c’è un dettaglio che rende questa chiusura ancora più sorprendente: per il terzo anno consecutivo, a vincere è stato un album “live”. Una piccola tradizione nata quasi per caso e che ormai sembra voler dire qualcosa: sono convinto che ci sia qualcosa, nel contatto diretto tra artista e pubblico, che continua a emozionarci e ad emozionarmi più di tutto il resto.

Nel 2023 sono stati i Ten Years After con “Recorded Live” del 1973 a vincere la mia classifica finale; l’anno scorso i Dire Straits con l’album “Alchemy Live”, pubblicato nel 1984; quest’anno è la volta di Keith Jarrett con il suo strepitoso “The Köln Concert” del 1975. Tre vittorie, tre epoche diverse, un unico filo conduttore: la musica dal vivo, quando è autentica, quando è totale, riesce ancora a farci vibrare come nessun’altra cosa.

Ci rivediamo presto, pronti per ricominciare… Nel frattempo, vi auguro un 2026 pieno di musica, curiosità e nuovi ascolti che sappiano sorprendervi ancora una volta in più!