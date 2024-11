A Salussola è tempo dei Mercatini di Santa Lucia!

La Pro loco di Salussola, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con UNPLI, SLOWLAND PIEMONTE, organizza i Mercatini di Santa Lucia, domenica 1 dicembre, nella frazione di San Secondo, dalle 10.00 alle 18.00.

Come ogni anno sarà una giornata di festa, ricca di eventi, dedicata ai grandi e piccini.

L’evento si svolge nel Parco Erina Pagliana di San Secondo con inizio alle ore 10.00 con l’esposizione delle bancherelle con prodotti artigianali e artistici. Segue alle ore 12.00 la distribuzione della polenta concia d’asporto per la quale è gradita la prenotazione entro il 26 Novembre 2024 al numero 3284853649 ELISA. Alle ore 14.00 arriva Babbo Natale con il trenino e i bambini consegneranno le loro letterine.

Alle ore 15.00 il gruppo di animazione “Smile Animation” propone anche quest’anno allegre e divertenti attività per i bambini con “l’Elfo delle bolle”.Alle ore 16.00 è previsto il giro dei presepi con i bambini e le lanterne.

Rimane a disposizione per tutto il giorno il fantastico trenino che gratuitamente vi porterà in giro per le vie della frazione.

Vi aspettiamo numerosi!! Sarà una giornata all’insegna del divertimento,del piacere dello stare insieme in modo semplice ed autentico,per scambiare un messaggio di pace