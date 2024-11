Natale in Valdilana, è tutto pronto per le visite al Presepe Gigante di Marchetto

Fervono i preparativi per il Natale in Valdilana con tanti eventi come ha illustrato l´assessore agli eventi Marco Carravieri, in conferenza stampa A Mosso si completano le scene in vista di domenica 1° dicembre.

Dalle 10 il Presepe Gigante è visitabile e sono già programmati i primi bus di turisti . Per tutta la giornata è in corso il mercatino in piazza Italia : più di una trentina sono gli espositori di articoli di artigianato, enogastronomia e articoli da regalo.

La Pro Loco di Mosso distribuisce bevande calde e golosità , sono attesi i suonatori itineranti con le loro pive. Nel pomeriggio i più piccoli possono partecipare a un laboratorio creativo e letture animate in collaborazione con la biblioteca di Mosso, gratuito e su prenotazione al n 3346142971. La visita inaugurale del Presepe Gigante di Marchetto con il taglio del nastro è prevista per le 15.30 .