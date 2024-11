Sordevolo, torna il Mercatino degli Angeli: al via l'edizione 2024 FOTO

Con l'arrivo della stagione natalizia, torna il Mercatino degli Angeli di Sordevolo. Nella mattinata di oggi, 10 novembre, è stato tagliato il nastro inaugurale della rassegna che ospita quest'anno circa 200 espositori (provenienti dal Biellese e dalla province limitrofe) che si alterneranno nelle 7 date in programma.

Presenti il sindaco Riccardo Lunardon, assieme ad autorità locali e regionali, organizzatori (tra cui il presidente dell'Associazione Teatro Popolare Stefano Rubin Pedrazzo), associazioni e rappresentanti delle forze dell'ordine. Per l'occasione, è stato firmato un angelo della rassegna e donato ai familiari di Andrea Fogliano, scomparso prematuramente alcune settimane fa all'età di 54 anni. Per molti anni, era stato il responsabile organizzativo del classico evento natalizio che, ogni anno, richiama visitatori da tutta la provincia (e non solo).

Come anticipato nei giorni scorsi, l'edizione 2024 presenta diverse novità, come il ritorno nella storica sede: l'area espositiva, con tanto di casette in legno e bancarelle, verrà allestita nello spazio tra il parco comunale e via Adele De Valle Bona. Le date del Mercatino degli Angeli sono: 10, 17 e 24 novembre; 1,7, 8 e 15 dicembre. Al momento, i dati dell'affluenza risultano estremamente positivi.