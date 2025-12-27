A Bielmonte è tutto pronto per la fiaccolata dei maestri di sci

Stasera, sabato 27 dicembre, alle 17.30, dal parterre innevato di Bielmonte, si potrà assistere alla fiaccolata dei maestri di sci organizzata dalla Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna.

Un appuntamento molto atteso, che ogni anno richiama appassionati e famiglie desiderose di vivere la montagna in un momento unico e ricco di atmosfera. Al calare del buio, le luci delle fiaccole disegneranno una lunga scia luminosa sulla neve, creando un colpo d’occhio suggestivo e un’atmosfera carica di magia. È uno spettacolo che racconta la passione e la tradizione di Bielmonte, capace di emozionare adulti e bambini.

Protagonista della sfilata sarà la statua della Madonna delle Nevi, protettrice degli sciatori, che come da tradizione chiuderà il corteo. Un gesto simbolico e sentito, capace di rendere la serata ancora più intensa e coinvolgente.











