Luci e addobbi per l'albero, letterine per Babbo Natale: a Verrone tante iniziative per i più piccoli

Aspettando il Natale si comincia a respirare un bel clima a Verrone con tante iniziative in programma.

Il prossimo 1° dicembre, in oratorio, a partire dalle 14, si realizzeranno i decori per il magico albero, che sarà illuminato a festa intorno alle 17.30. Anche in piazza avrò luogo l'accensione dell'albero montato dagli amici della Pro Loco. Per l'occasione, sarà presente anche la cassetta delle lettere di Babbo Natale.