Candelo contro la violenza sulle donne, ecco tutte le iniziative in programma

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, associazioni e gruppi culturali di Candelo hanno organizzato diverse iniziative per sensibilizzare la comunità su un tema purtroppo sempre più attuale.Si segnalano innanzitutto le installazioni artistiche, a cura dall'Associazione Orizzonti Creativi, che verranno allestite nel cortile del Centro Culturale Le Rosminiane di Candelo. Sarà possibile ammirare le opere nella settimana dal 23 al 30 novembre.

Inoltre, le associazioni candelesi parteciperanno il 23 novembre alla "Manifestazione contro la violenza sulle donne e di genere", organizzata dall'associazione “Le parole Fucsia”, che si terrà a Biella dalle 14.30. I volontari delle varie associazioni candelesi, insieme all'amministrazione comunale, aderiscono a questa manifestazione che annualmente è promossa dalla rete antiviolenza e che è inserita nel calendario del Tavolo Una Città per le Donne coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella.

Infine, è prevista per il giorno 29 novembre la passeggiata fra le panchine rosse organizzata dal Comune di Candelo con la delegata alle pari opportunità, la consigliera Erika Vallera, insieme al gruppo “A Spasso per Candelo” e alla Biblioteca civica. L'appuntamento con "Camminiamo insieme contro la violenza sulle donne" è alle 15 presso il cortile del centro culturale Le Rosminiane di via Matteotti.

Dopo i saluti istituzionali, il gruppo “A spasso per Candelo” condurrà i partecipanti in un percorso a piedi che porterà a visitare tutte le panchine rosse presenti a Candelo. Un percorso di circa 90 minuti, semplice ed adatto a tutti, che permetterà anche di conoscere meglio Candelo.