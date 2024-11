5 anni di Cammina Oropa 2020, l'appuntamento è per sabato

Come ogni sabato, ormai da 5 anni, l’appuntamento sarà alle 7.30, di fronte alla chiesa di Cossila San Giovanni, per salire a piedi in pellegrinaggio al Santuario di Oropa. Sabato prossimo sarà un giorno un po’ speciale: proprio il 30 novembre ricorrono esattamente 5 anni da quando è iniziato il CamminaOropa2020, pensato in vista della Centenaria Incoronazione del 2020 e poi portato avanti finora.

Tutti i pellegrini che nel corso degli anni hanno condiviso questo cammino ringraziano il Signore e la Madonna di Oropa per questa occasione di incontro, preghiera, amicizia, condivisione di vita, che si rinnova ogni sabato nella semplicità del Camminare Insieme verso il Santuario, offrendo un po’ di tempo, di fatica e di preghiera con l’intenzione della pace nel mondo e nelle famiglie. L’invito è libero e rivolto a tutti.