A Candelo torna puntuale “cunta ‘na storia”

Si terrà a Candelo sabato 30 novembre, nella Chiesa di San Lorenzo, la 42^ edizione dell’incontro di canto corale “cunta ‘na storia”, organizzato dal Coro Biellese La Campagnola e dal locale Circolo S. Lorenzo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

L'evento, oltre che della compagine biellese, diretta da Simone Capietto, vedrà anche la partecipazione, della Corale di Casapinta e della Chorale de Valgrisenche di Aosta.

La locale Corale di Casapinta, formazione mista nata nel 1985 e diretta oggi dal maestro Bruno Giacomini, attingerà dal proprio repertorio un programma eterogeneo. Il complesso corale valdostano, anch’esso in formazione mista e diretta dal Maestro Angelo Filippini, presenterà invece un programma di brani misti, sacri e profani.

La manifestazione è nata nel 1980 come “Rassegna città di Cossato”, e con gli anni è diventata “incontro corale Angelo Rondon”, in ricordo dello scomparso armonizzatore cossatese, per lunghi anni insostituibile collaboratore de La Campagnola, ed è ormai divenuta un appuntamento fisso del novembre corale biellese.

L'incontro corale negli anni ha visto la partecipazione dei maggiori complessi corali nazionali, fra cui il coro della SAT di Trento, i Crodalioli di Arzignano, la Grangia di Torino, il coro Stelutis di Bologna e molti altri, complessi corali che fanno della ricerca e della rielaborazione il loro stile originale.