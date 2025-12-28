Valdilana, a Valle Mosso una serata con il fotografo Valerio Minato

Il noto fotografo Valerio Minato sarà presente a Valle Mosso, in Sala Biagi, lunedì 29 dicembre, alle 21, per presentare alcune delle sue immagini e per spiegare la sua tecnica fotografica e il suo approccio scientifico alla fotografia.

Specializzato in paesaggistica urbana, unisce la sua sensibilità artistica a una ricerca che necessita conoscenze di cartografia e lo studio di fenomeni meteorologici. La sua immagine che incastra perfettamente la basilica di Superga, il Monviso e la luna piena, è stata premiata dalla Nasa.

L'incontro con Valerio Minato, fa parte della rassegna "Gelindo per una sera " promossa dalla Pro Loco di Mosso, nell'ambito degli eventi legati al Presepe Gigante di Marchetto. Ogni volta un personaggio conosciuto visita il Presepe vestendo gli abiti del pastore Gelindo.

Sono trascorsi 100 anni da quando a Mosso in piazza fu rappresentata per la prima volta la commedia dialettale piemontese "Il Gelindo ritorna"che evoca la nascita di Gesù narrata nei Vangeli. Gelindo è il primo pastore a raggiungere il Bambin Gesù nella mangiatoia, portando rifugio e doni, e che ogni anno torna in scena con spettacoli teatrali e celebrazioni popolari.