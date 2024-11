Biella, domenica torna la Corsa dei Babbi Natale

Dopo i 250 partecipanti dell’edizione del debutto, nel dicembre dell’anno scorso, l’esperimento della Corsa dei Babbi Natale del Fondo Edo Tempia punta a diventare un’altra tradizione. Nell’anno del ventennio della Corsa della Speranza di due mesi fa, il primo e storico appuntamento con il podismo dell’associazione impegnata al fianco dei malati di tumore, c’è una nuova chiamata per le amiche e gli amici dello sport di tutte le età: l’appuntamento è alle 10,30 di domenica 1 dicembre, con ritrovo già a partire dalle 9,30 nello spiazzo di fronte alla sede del Fondo Edo Tempia in via Malta 3 a Biella.

Le postazioni per iscriversi saranno a disposizione e, insieme al pettorale, sarà distribuito il cappellino rosso di Babbo Natale: tutti i partecipanti sono invitati a indossarlo per creare un’onda colorata che attraverserà la domenica mattina della città. L’iscrizione costa 5 euro per tutti: diventeranno preziose risorse per le attività dell’associazione che fa da punto di riferimento nel Piemonte orientale per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro. Il tracciato è di 3,5 chilometri circa e il passo è libero. Non sarà stilata la classifica ma per bambine e bambini riceveranno al traguardo un omggio speciale, una confezione di caramelle donate da Acquadro Dolciumi e da Campagnolo. Partenza e arrivo saranno in via Malta, da cui ci si muoverà per raggiungere via Italia e i giardini Zumaglini e poi tornare, attraverso viale Matteotti e viale Carducci, alla destinazione. La collaborazione tecnica è dell’As Gaglianico 1974.

«L’anno scorso è stata una bellissima sorpresa vedere tanta gente» dice Anna Rivetti, la consigliera del Fondo Edo Tempia con delega alle attività sportive, «Non vediamo l’ora di ripetere la stessa esperienza anche in questa edizione. Sarà un’occasione per farsi del bene, praticando sport, ma anche per fare del bene a pazienti che il Fondo ha a cuore».