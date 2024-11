A Mongrando il concerto del Coro Burcina di Biella

Sabato 30 novembre si terrà la trentottesima rassegna di canto popolare organizzata dal Coro Burcina di Biella, che vide la sua prima edizione nell'anno 1983 e, salvo il periodo della pandemia, venne rinnovata annualmente fino a giorni nostri. Si può pertanto affermare che questa è probabilmente la rassegna di canto corale più longeva del Biellese.

L'appuntamento si terrà nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova e avrà inizio alle 21 con la partecipazione del Gruppo Vocale Musika' di Villar Perosa oltrechè del Coro Burcina che aprirà la serata quale coro ospitante. Sabato prossimo il coro biellese intende inoltre riprendere la sua tradizionale offerta autunnale di musica corale al pubblico biellese.

Il Coro Burcina proporrà un repertorio in parte rinnovato con l'esecuzione di brani contemporanei alcuni a cappella ed altri con l'aggiunta di chitarra acustica mentre il gruppo torinese eseguirà un programma di canti popolari con armonizzazione per coro a voci miste. Un'occasione ghiotta per trascorrere una serata di sereno e piacevole ascolto di musica popolare vocale. L'entrata come sempre sarà libera.