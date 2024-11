Il Polo Museale Masseranese chiude la stagione delle visite con “Viaggio nell’Ottocento”

Al Borgo di Masserano, l’Associazione don Vittorino Barale domenica 1 dicembre alle 16 chiude la stagione legata alle visite del Polo Museale Masseranese con uno spettacolo in costume d’epoca, “Viaggio nell’Ottocento”, a cura dell’omonima Associazione, un'immersione unica e coinvolgente nell'atmosfera natalizia del XIX secolo.

Nelle sale del Palazzo dei Principi sarà ricreata un'esperienza autentica e suggestiva, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire le tradizioni e i costumi di un Natale lontano nel tempo, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle tradizioni locali, per valorizzare il patrimonio culturale legato al Natale, invitando il pubblico a partecipare attivamente alla scoperta del passato: dal racconto della storia di Gelindo, il pastore piemontese che da sempre anima i nostri presepi, alla lettura in forma italiana della poesia statunitense “A visit from Saint Nicholas”, risalente al 1823 che, per la prima volta, connota San Nicola quale precursore del moderno Babbo Natale.

Lo spettacolo si concluderà con un brindisi di ringraziamento per tutti coloro che nel corso del 2024 hanno visitato i nostri siti museali, grazie anche alla nostra partecipazione alle giornate autunnali del FAI.