Cossato, forzano la porta e accendono un fuoco nella sala d'attesa della stazione: è un atto vandalico?

Forzano la porta d'ingresso della sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Cossato e, per cause da accertare, accendono un piccolo fuoco all'interno della struttura. È quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi, in orario notturno, secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Locale.

Inoltre, a causa delle fiamme, una parte del pavimento è rimasta danneggiata mentre le pareti non sono state interessate dal rogo. “Fortunatamente l'incendio è rimasto circoscritto, in caso contrario le conseguenze potevano essere ben più gravi – commenta il sindaco Enrico Moggio – Un gesto che lascia allibiti anche nelle modalità. Non si comprende come si possono compiere simili gesti”.

Gli accertamenti chiariranno i contorni della vicenda. “Le indagini sono al vaglio degli agenti e non si tralascia nessuna ipotesi. Temo che possa trattarsi di un atto vandalico compiuto da qualche individuo che non ha il minimo rispetto per i beni della comunità”.