Oggetti smarriti a Biella restituiti alla legittima proprietaria

Sono stati rinvenuti in via Addis Abeba, a Biella, alcuni oggetti smarriti: due pochette, una grande e una più piccola, e un mazzo di chiavi. Inizialmente i ritrovamenti erano stati custoditi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, in via Rosselli, e chiunque li avesse smarriti era invitato a contattare i militari.

Ora gli oggetti sono stati restituiti alla legittima proprietaria, una donna classe 1941 residente a Biella, che ha espresso il suo sincero ringraziamento ai Carabinieri per la professionalità e la tempestività dimostrata.



