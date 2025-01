Cossato, degrado e rifiuti nella sala d'aspetto della stazione. Sindaco: “Si valuta la chiusura temporanea” FOTO

Meno di due mesi fa mani ignote avevano forzato la porta d'ingresso della sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Cossato per accendere un piccolo fuoco all'interno della struttura. L'azione aveva causato alcuni danni ad una parte del pavimento.

Da allora, sono state diverse le segnalazioni di utenti e passanti circa la situazione di degrado riscontrata nel corso delle settimane: graffiti sui muri, rifiuti di varia natura abbandonati in sala, sui binari e nei luoghi di attesa del treno. Una situazione monitorata e attenzionata dall'amministrazione comunale, in stretto contatto con la Rete Ferroviaria Italiana.

“Proprio venerdì scorso c'è stato un sopralluogo da parte del personale di RFI per riscontrare in presa diretta le condizioni dell'area della stazione – sottolinea il sindaco Enrico Moggio – Come primo provvedimento, si è deciso di bloccare l'accesso all'edificio, situato dietro la sala d'aspetto, divenuto oggetto di utilizzo improprio da parte di alcune persone”.

Analoghe valutazioni sono in corso per la stessa sala d'attesa. “Si sta valutando la chiusura temporanea di questo spazio per trovare soluzioni idonee per il mantenimento del decoro urbano – spiega il primo cittadino di Cossato – Sicuramente saranno previsti alcuni passaggi da parte degli agenti della Polizia Locale per meglio monitorare quell'area e prevenire situazioni di potenziale rischio”.