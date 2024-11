I benefici della Kyminasi Diet spiegati dal Dott. Domenico Paris a Cascina Era

Sviluppata sull’equilibrio dei nutrienti indispensabili all’organismo per il suo corretto funzionamento come carne, pesce, verdura, frutta, carboidrati non di origine cereale, la KYMINASI DIET rappresenta una dieta proteica innovativa, che sfrutta le frequenze elettromagnetiche per permettere all’organismo di perdere il peso in eccesso. Ed è oggi tra le più diffuse anche tra le non giovanissime.

Sei pronto a scoprire come una dieta equilibrata possa trasformare il tuo benessere? Unisciti a noi per un evento speciale dedicato alla nutrizione e alla salute! Questo incontro è pensato per chi vuole migliorare il proprio stile di vita attraverso scelte consapevoli.