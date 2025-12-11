Festa degli Alpini a Salussola, il sindaco Chioda: "Grazie per il vostro impegno costante" FOTO

Tradizionale festa dell'associazione degli Alpini nella giornata dell'8 dicembre a Salussola.

Dopo una sentita Messa officiata da don Lodovico dove sono stati ricordati gli Alpini andati avanti, la festa è continuata nella sede con tanta allegria e convivialità.

"Grazie agli Alpini - commenta il sindaco Manuela Chioda -, il ricordo, la memoria e le nostre tradizioni sono il motore del nostro futuro. Grazie per la bella giornata che è stata anche un modo per ringraziare per il loro impegno profuso in occasione dell'Adunata nazionale e per l'attenzione che hanno sempre per la comunità di Salussola".