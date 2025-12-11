 / EVENTI

EVENTI | 11 dicembre 2025, 09:00

Festa degli Alpini a Salussola, il sindaco Chioda: "Grazie per il vostro impegno costante" FOTO

Festa degli Alpini a Salussola, il sindaco Chioda: &quot;Grazie per il vostro impegno costante&quot;

Festa degli Alpini a Salussola, il sindaco Chioda: "Grazie per il vostro impegno costante"

Tradizionale festa dell'associazione degli Alpini nella giornata dell'8 dicembre a Salussola.

 Dopo una sentita Messa officiata da don Lodovico dove sono stati ricordati gli Alpini andati avanti, la festa è continuata nella sede con tanta allegria e convivialità.

"Grazie agli Alpini - commenta il sindaco Manuela Chioda -, il ricordo, la memoria e le nostre tradizioni sono il motore del nostro futuro. Grazie per la bella giornata che è stata anche un modo per ringraziare per il loro impegno profuso in occasione dell'Adunata nazionale e per l'attenzione che hanno sempre  per la comunità di Salussola".

Festa degli Alpini a Salussola, il sindaco Chioda: &quot;Grazie per il vostro impegno costante&quot;

Festa degli Alpini a Salussola, il sindaco Chioda: "Grazie per il vostro impegno costante"

Festa degli Alpini a Salussola, il sindaco Chioda: &quot;Grazie per il vostro impegno costante&quot;

Festa degli Alpini a Salussola, il sindaco Chioda: "Grazie per il vostro impegno costante"

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore