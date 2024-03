Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: la dieta Kyminasi, il programma dimagrante per perdere peso rapidamente e in modo naturale

Con l’arrivo della primavera torna la voglia di rimettersi in forma. Beauty Med propone un modo per farlo in maniera rapida, naturale e, soprattutto, sicura con la dieta Kyminasi.

Si tratta di un programma alimentare non ipocalorico né iperproteico, indicato per perdere da un minimo di 3 kg fino ad un massimo di 50 Kg, in tempi relativamente brevi.

Esso si propone come una rieducazione delle naturali capacità metaboliche del corpo, con l’obiettivo di perdere peso rapidamente, senza, però, incorrere in carenze o squilibri.

Come funziona?

In seguito ad un'accurata visita medica, il nostro nutrizionista prescrive una lista di alimenti consentiti a dosi libere.

Di fatto, solo nei primi giorni della prima fase si andrà a pesare gli alimenti; in seguito e per tutto il resto della dieta non sarà più necessario. Allo stesso tempo, non contano né le calorie né il modo in cui vengono associati i cibi tra loro, l’importante è non sgarrare ed evitare rigorosamente i cibi proibiti, ovvero quelli non inseriti nella lista. Questo permette di ridurre notevolmente il senso di fame, senza l’assunzione di farmaci.

Al regime alimentare si associa l’utilizzo di un dispositivo medico certificato, posizionato con un cerotto sull’addome del paziente e caricato con frequenze elettromagnetiche opportunamente selezionate. Esso rilascia specifici dati utili per il corpo, stimolando e rieducando il fisiologico meccanismo tramite il quale il metabolismo assimila i grassi corporei.

Le tipologie di dieta

Il programma è caratterizzato da 5 tipi di dieta e ogni tipologia si articola in fasi della durata di 4/5 settimane, sulla base dei chili da perdere:

● SLIM, studiata per chi desidera perdere dai 3 ai 5 kg, fino ad arrivare a 6 Kg; prevede due fasi e dura 1 mese, se il paziente si attiene alle indicazioni in maniera precisa. Seguono, poi, 2 mesi di stabilizzazione.

● MINI, adatta per perdere da 6 a 12 kg; si struttura in quattro fasi della durata di circa 3 mesi, a cui seguono 3 mesi di stabilizzazione.

● MEDIUM, strutturata per chi desidera perdere da 13 a 25 kg; è caratterizzata da sei fasi della durata di circa 5 mesi ai quali seguono 3 mesi di stabilizzazione.

● MAXI pensata per perdere da 25 fino a 50 kg; è costituita da sei fasi con una durata di circa 6-7 mesi a cui si aggiungono i 3 mesi di stabilizzazione.

● MAXI XXL, studiata per una perdita di peso superiore ai 50 kg. Essa consiste nel seguire una dieta Kyminasi MAXI e, successivamente, uno degli altri programmi, in base al peso residuo da perdere. Si struttura, dunque, in sette o più fasi.

Al termine del percorso e, più precisamente, nella fase di mantenimento, tutti gli alimenti vengono reintrodotti nell’alimentazione quotidiana del paziente.

I risultati

La dieta Kyminasi permette di perdere da 3 a oltre 50 kg e, soprattutto, una volta terminata, consente di mantenere il peso raggiunto, a patto di seguire poche semplici regole alimentari.

A beneficiarne, però, è l’intero organismo, in quanto, proprio grazie alla rieducazione delle naturali capacità metaboliche ed assimilatorie del nostro corpo, vengono neutralizzate le principali intolleranze alimentari.

Nonostante l’elevata perdita di peso, che si verifica maggiormente durante le prime fasi, i pazienti riferiscono di non avere notato alcun cedimento dei tessuti.

Il programma, inoltre, è stato studiato per bruciare i grassi nelle zone critiche, eliminando la cellulite e rimodellando la silhouette, anche nei punti più insperati.

