Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: i benefici fisici, sociali e psicologici della dieta Kyminasi

La miglior prova dell’efficacia della Dieta Kyminasi, così come di tutti i trattamenti realizzati dall staff di Beauty, sono le foto dei pazienti prima, durante e dopo il percorso, attraverso le quali risultano evidenti i miglioramenti fisici ma anche i benefici e la soddisfazione che ne derivano.

Cos è la dieta Kyminasi?

La dieta Kyminasi è un programma alimentare studiato per perdere da un minimo di 3 kg fino ad un massimo di 50 Kg, in tempi relativamente brevi, senza carenze né squilibri, attraverso l’utilizzo di un dispositivo medico certificato. Posizionato sull’addome del paziente e caricato con frequenze elettromagnetiche opportunamente selezionate, esso rilascia specifici dati che stimolano e rieducano il metabolismo ad assimilare i grassi corporei.

I principali benefici

A beneficiarne è l’intero organismo, in quanto, proprio grazie alla rieducazione delle naturali capacità metaboliche del corpo, è possibile mantenere il peso raggiunto e, contemporaneamente, vengono neutralizzate le principali intolleranze alimentari.

Per altro, nonostante l’elevata e rapida perdita di peso, i pazienti riferiscono di non avere notato alcun cedimento dei tessuti. Al contrario, al termine del percorso, si potrà notare una notevole trasformazione del fisico, con un soddisfacente rimodellamento delle silhouette, che, sicuramente, non passerà inosservato nemmeno agli occhi delle altre persone.

Allo stesso tempo, la Kyminasi è una tipologia di dieta a dosi libere.

Di fatto, solo nei primi giorni della prima fase si andrà a pesare gli alimenti; in seguito e per tutto il resto della dieta non sarà più necessario. Inoltre, non contano né le calorie né il modo in cui vengono associati i cibi tra loro, l’importante è non sgarrare ed evitare rigorosamente i cibi proibiti. In questo modo, si può mangiare senza troppe privazioni, anche fuori casa e al ristorante, dove, spesso, chi è a dieta fa fatica a trovare nei menù alimenti idonei.

I benefici, quindi, non sono solo fisici ma anche sociali, emotivi e psicologici.

Il dimagrimento e il miglioramento delle abitudini alimentari, infatti, garantisce un miglioramento dello stile di vita. Questo porta a sentirsi più energici, vitali ed appagati, con una maggior sicurezza di sé stessi e del proprio corpo.

Proprio come Barbara, una delle pazienti Kyminasi dello studio, grazie a questa dieta è possibile tornare a vivere una vita più sana, attiva e, soprattutto, più serena, ritrovando la propria bellezza e il proprio benessere!

