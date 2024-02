Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: la lettera di una paziente per raccontare il successo del suo percorso Kyminasi.

Vorrei raccontare la mia esperienza Kyminasi che associo al ricordo di un'esperienza altrettanto determinata quanto appagante. Anni fa, essendo amante della montagna ma senza mai spingermi oltre i 2500 mt, maturai la decisione di mettere la firma sulla vetta del Gran Paradiso 4061 mt.

Mi affidai con fiducia ad un amico esperto che si prestò a farmi da capocordata a patto che io rispettassi con rigore e convinzione le sue regole.

Così, iniziò un allenamento che all'inizio mi provocò qualche disagio ma tale era il desiderio di farcela che ce la misi tutta!

E venne l'alba della partenza, neve, ghiaccio, roccia, un po' di timore; ma la sicurezza di quella corda tra me e l'amico mi aiutò tantissimo. Così dopo ore, dico anche faticose ma dense di emozioni, ecco quella madonnina e il barattolo con la matita per siglare la conquista della cima. Così è stato il mio percorso Kyminasi. E' stata una decisione meditata, non presa alla leggera e nemmeno esente da dubbi.

Non ho pensato esclusivamente alla sola idea di una nuova linea snella ma ho scorto, sia nel documentarmi e sia nelle spiegazioni esaustive del dott. Paris, la finalità di raggiungere uno stato di salute ottimale: questo è stato l'obiettivo su cui ho focalizzato tutto il mio impegno. Devo ringraziare l'impagabile "doc Kyminasi" che è stato un capo cordata presente e altamente preparato.

In merito alle indicazioni sugli alimenti da consumare, io non ho mai chiesto di poterne aggiungere o sostituire altri al di fuori di ciò che era prescritto: questo era indicato e pertanto inutile divagare alla ricerca di escamotage a mio piacimento! Le regole sono da rispettare, in ogni contesto.

Imparare a godere dei sapori semplici degli alimenti e bere una spremuta d'arancia all'aperitivo con gli amici, al posto dello spritz, è stata un'esperienza nuova e non è stato poi un sacrificio così greve! In ogni percorso, in ogni scelta nella vita, nulla si conquista senza impegno, costanza e determinazione.

E se abbiamo la fortuna di affidarci senza riserve alla competenza di chi esercita con passione la propria professione... abbiamo già fatto un bel tratto di strada mirando dritto al nostro obiettivo; aggiungiamoci pazienza, tenacia e qualche sacrificio: solo così arriviamo in alto! Il risultato del mio percorso è stato un bel calo di peso e una inaspettata carica di energia: una grande conquista!

A coloro che si approcceranno all'esperienza Kyminasi voglio dire che raggiungeranno sicuramente l'obiettivo concordato con il Doc. Un grazie immenso Dottor Paris! Così ci scrive, con grande soddisfazione, una delle nostre pazienti, dopo aver portato a termine il suo percorso di dieta Kyminasi. Nonostante i dubbi iniziali e gli inevitabili ma necessari sacrifici, si dice entusiasta di aver raggiunto il suo obiettivo: un bel calo di peso e uno stato di salute ottimale. Questo, anche grazie alla professionalità e all’esperienza del Dott. Domenico Paris, il medico estetico del nostro centro.

Sono queste testimonianze che ci rendono orgogliosi e ci spronano a lavorare ogni giorno per garantire ai nostri clienti il risultato migliore in ogni trattamento.

Vuoi scoprire il prossimo argomento? Ti aspettiamo la prossima settimana!