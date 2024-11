Un viaggio nella nutrizione consapevole con la Kyminasi Diet, Dott. Paris: "Grazie a tutti"

I benefici della KYMINASI DIET, dieta proteica innovativa, che sfrutta le frequenze elettromagnetiche per permettere all’organismo di perdere il peso in eccesso, sono stati al centro dell' evento firmato BeautyMed e BeMed Plus, che si è tenuto al Relais Cascina Era a Sandigliano venerdì 15 novembre.

Madrina d'eccezione dell'evento la meravigliosa Matilde Brandi, ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana.

Matilde Brandi e il Dott.Paris sulla Kyminasi Diet

Dottor Paris: "La Kyminasi Diet per star bene con se stessi"