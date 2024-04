Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: la ricetta del tiramisù light ideale anche per chi segue la dieta Kyminasi

Ingredienti per 8 porzioni:

Per la Pasta Biscotto:

● 4 Uova intere

● 180 grammi Farina di Mandorle

● 70 grammi Xilitolo di Betulla

● Scorza grattugiata di un Limone piccolo (e/o di mezza Arancia)

● Un pizzico di sale

Per la farcitura:

● 300 grammi Yogurt Greco Bianco senza zuccheri aggiunti

● 200 grammi Ricotta

● 1 Cucchiaio di Xilitolo di Betulla

● 2 Banane ben mature

● 1 Cucchiaino di Cacao Amaro in polvere

● 1 Quadretto di Cioccolato fondente 100% (ridotto a scagliette)

● Caffè amaro aromatizzato all'arancia e cannella

Procedimento

Utilizzando le fruste elettriche montare le uova intere con 70 grammi di Xilitolo di Betulla e un pizzico di sale fino ad ottenere un composto gonfio e bianco.

Aggiungere la farina di mandorle e la scorza grattugiata di un limone piccolo, e/o di mezza arancia, amalgamando con delicatezza per non smontare l’impasto.

Versare il tutto in una teglia rettangolare o nella leccarda del forno, rivestita da carta forno, livellare in modo omogeneo il composto e cuocere in modalità statica a 175° per 12 minuti circa monitorando la cottura anche con la consueta prova stecchino. Una volta cotto staccare la base dal foglio di carta con delicatezza, tagliarlo a metà e far raffreddare.

Nel frattempo preparare la crema lavorando bene con le fruste, la ricotta, lo yogurt greco, lo Xilitolo e le banane frullate fino a rendere il tutto liscio ed omogeneo.

Con una caffettiera da 6, preparare il caffè aromatizzato all'arancia e cannella. Questo particolare sapore si ottiene aggiungendo alla polvere di caffè, nel filtro della Moka, un pezzettino di cannella in canna e due pezzi di buccia d'arancia senza la parte bianca.

Versare un po' di caffè tiepido sul fondo del recipiente scelto per comporre il dolce e appoggiare mezza pasta biscotto. Bagnare di nuovo con un po' di caffè, distribuire mezza porzione della crema preparata, appoggiare l'altra metà della base, bagnare ancora con il caffè e completare con il resto della crema.

Spolverare la superficie con il cacao amaro e distribuire il cioccolato fondente ridotto a scagliette.

Riporre in frigorifero prima di servirlo.

Seguendo questa ricetta anche chi segue un percorso di dieta Kyminasi può godersi un buon tiramisù senza preoccuparsi delle calorie!

