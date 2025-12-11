 / EVENTI

EVENTI | 11 dicembre 2025, 08:20

La magia di Natale al Monastero di Castelletto Cervo

Anche questo anno il Monastero di Castelletto Cervo si veste di magia per la quinta edizione di Natale al Monastero, una giornata ricca di appuntamenti, atmosfera festosa e iniziative per grandi e piccini. Di seguito il programma completo della giornata:
Questo il ricco programma: alle ore 10 ci sarà la Santa Messa, al termine si terrà l’“Incanto delle torte” a favore della Parrocchia e dell’Oratorio, alle  11 verrà aperto il mercatino con stand, prodotti natalizi, la Banca del giocattolo e tante idee regalo.

Tra le iniziative c'è anche lo sport: alle 11.15 ci sarà una Camminata con possibilità per chi desidera di pranzo al rientro (piatto unico con polenta, gorgonzola o salsiccia)

E dalle ore 14 Laboratori creativi per bambini, visita guidata al complesso monastico e concerto del Gruppo Corale Voci Insieme.
Durante tutta la giornata, l’Amministrazione comunale offrirà ai cittadini residenti over 75 i tradizionali panettoni.

s.zo.

