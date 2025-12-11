Brusnengo inaugura il periodo natalizio: partecipazione corale all’8 dicembre VIDEO

Brusnengo ha celebrato lunedì 8 dicembre l’evento “Luci di Natale” organizzato con il patrocinio del Comune e con il contributo dei volontari delle associazioni locali. Le attività si sono svolte in piazza Matteotti (piazza Valle), dove alle ore 17 è stato acceso l’albero di Natale predisposto dall’amministrazione.

L’accensione è stata accompagnata dai canti dei bambini delle scuole, che hanno caratterizzato il momento dedicato alla comunità. La Pro Loco e gli Alpini hanno offerto una merenda ai presenti, mentre in piazza è stata allestita l’esposizione dei biglietti natalizi realizzati dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria. Nel corso del pomeriggio, presente anche Babbo Natale che ha distribuito caramelle ai bambini.

Fino al 6 gennaio la piazza ospiterà inoltre un’esposizione dei lavoretti creati dai bambini delle scuole primaria e dell’infanzia di Brusnengo.