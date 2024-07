Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: I suggerimenti per un’adeguata idratazione.

Una delle maggiori difficoltà riscontrate dai pazienti di Beauty Med, che seguono il percorso di dimagrimento Kyminasi, è quella di idratarsi adeguatamente. Coloro che seguono questa dieta, infatti, devono bere almeno 4 litri di acqua al giorno.

Tuttavia, una corretta idratazione è fondamentale per tutti e a qualsiasi età.

I benefici dell'acqua

L'acqua svolge un ruolo fondamentale per la salute umana in quanto contribuisce al mantenimento della pressione sanguigna, alla lubrificazione delle articolazioni e alla regolazione della temperatura corporea. Allo stesso tempo, bere tanta acqua consente di mantenere i tessuti della pelle più elastici e dà un aspetto più tonico e luminoso. Infine, l’acqua aiuta a trasportare le sostanze nutritive nel corpo e, contemporaneamente, ad eliminare le sostanze di scarto.

In genere, è consigliabile bere almeno 2-2,5 litri di acqua al giorno.

Spesso, però, bere con regolarità e nella giusta quantità può essere una sfida impegnativa.

Alcuni suggerimenti utili per ricordarsi di bere di più:

● Tenere sempre con sé una borraccia o bottiglietta d'acqua

● Impostare un promemoria

● Bere un bicchiere d'acqua prima di ogni pasto

● Sorseggiare tutto il giorno. Invece di bere interi bicchieri d'acqua in momenti ridotti, bere piccole quantità di acqua in maniera costante durante la giornata può rendere il compito più leggero

● Mangiare più cibi ricchi di acqua, in particolare frutta e verdura;

● Aromatizzare l’acqua

È sufficiente mettere in una caraffa dei pezzetti di frutta e aggiungere a piacere erbe aromatiche come basilico, menta, salvia e rosmarino.

Ci si può divertire anche a provare ricette diverse, cambiando la varietà di frutta, aggiungendo, ad esempio, limone, zenzero, mele, pesche o frutti di bosco. Il risultato è una bevanda a base di acqua (senza additivi né conservanti), ma gustosa e facile da bere.

Anche lo staff di Beauty Med, tutti i sabati mattina, offre alle clienti che si recano in studio, deliziose, colorate e salutari caraffe di acqua aromatizzata.

In questo modo, specialmente durante l’estate, non ci sono scuse per idratarsi di più!

