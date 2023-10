"Cos’è la dieta Kyminasi?

L’organismo umano è una macchina idealmente perfetta, purtroppo però il carburante ottimale non è qualsiasi cosa sia commestibile e nemmeno in qualsiasi quantità: la buona qualità e la giusta dose di sostanza, sono i primi elementi imprescindibili per una dieta sana ed efficace

Introducendo, inevitabilmente nelle abitudini odierne, elementi che creano uno squilibrio metabolico, si avvia un processo a catena di tentativi di compensazione da parte dell’organismo, che però creano ulteriori squilibri. Da qui l’accumulo di peso, la difficoltà a dimagrire, l’obesità e molti altri disturbi o patologie.

In quanto tempo si perde peso?

La perdita di peso avviene in modo rapido, ma rispettando comunque i ritmi dell’organismo, il quale non subisce scompensi, ma al contrario, trova il suo giusto equilibrio. Grazie anche al processo di disintossicazione messo in atto, viene favorito ulteriormente il ripristino della normale azione metabolica.

Dopo l’ultima fase di dimagrimento, segue un periodo di stabilizzazione per non riprendere il peso dopo aver terminato una dieta.

Dimagrire mangiando correttamente:

Smettere di mangiare o ridurre alcuni alimenti, in alcuni casi può far perdere peso, ma non risolve i disequilibri.

Nell’esperienza fatta nel trattare, con la Medicina Integrata, problemi di intolleranze, allergie, problemi digestivi, gastrointestinali, metabolici, si è visto che, risolvendo i disequilibri, migliorava anche il problema del peso e dei disturbi ad esso connessi.

Ciò che è stato osservato negli anni è che, oltre a dimagrire, l’organismo sottoposto a questo programma, tende a disintossicarsi, si calmano le compulsioni alimentari e si desidera un’alimentazione più sana. Nella maggior parte dei casi non si ha fame e viene percepito un forte aumento di energia, nonostante, nella prima parte del programma vi siano alcune privazioni alimentari.

A partire dalla seconda fase, verranno reinserite gradualmente tutte le altre tipologie di alimenti, con alcune semplici indicazioni al termine, volte al mantenimento dei risultati raggiunti.

Dimagrimento localizzato nei punti critici:

Nella maggior parte dei casi i tessuti non subiscono un cedimento, come avviene generalmente con altri regimi dietetici a parità di perdita di peso.

Il programma, inoltre, è stato appositamente studiato per indirizzarsi a bruciare i grassi nelle zone critiche, rimodellando le forme del corpo, anche nei punti più insperati.

Tra i medici che utilizzano la Kyminasi Diet con i loro pazienti vi sono odontoiatri, cardiochirurghi, psicoterapeuti, medici di medicina estetica, medici di medicina generale, fisiatri, ginecologi, ecc. Il programma dietetico Kyminasi Diet è stato di aiuto nell’alleviare problematiche sia fisiche, che psicologiche, legate all’alimentazione scorretta e ai disequilibri causati da questa. Il ripristino metabolico ha favorito processi di guarigione e sostenuto il percorso terapeutico di molti pazienti.

DETOX KYMINASI DIET

Un programma di digiuno sotto controllo medico, con 2 diverse modalità di esecuzione, per detossificare l’organismo e perdere peso.

Adatta anche per vegetariani e vegani, e può essere seguita in sostituzione degli altri programmi, anche per perdere più peso.

Quali programmi propone Kyminasi Diet?

SLIM KYMINASI DIET

La Slim Kyminasi Diet è la dieta per dimagrire rapidamente, studiata per perdere fino a 6 Kg in tempi brevi.

Il programma ha una durata di 1 mese se il paziente si attiene alle indicazioni in maniera precisa. In caso di “sgarri” i tempi possono dilatarsi. Al mese in cui si perde peso, seguono 2 mesi di stabilizzazione.

MINI KYMINASI DIET

La Mini Kyminasi Diet è il programma studiato per perdere da 6 a 12 Kg in tempi brevi.

Il programma ha una durata di circa 3 mesi se il paziente si attiene alle indicazioni in maniera precisa. In caso di “sgarri” i tempi possono dilatarsi. Ai 3 mesi in cui si perde peso, seguono 3 mesi di stabilizzazione.

MEDIUM KYMINASI DIET

La Medium Kyminasi Diet è adatta a coloro che hanno necessità di perdere da 12 a 25 Kg in tempi brevi.

Il programma ha una durata di circa 5 mesi se il paziente si attiene alle indicazioni in maniera precisa. In caso di “sgarri” i tempi possono dilatarsi. Ai 5 mesi in cui si perde peso, seguono 3 mesi di stabilizzazione.

MAXI KYMINASI DIET

Si tratta di una dieta per il dimagrimento rapido, per tutti coloro che hanno necessità di perdere da 25 a 50 Kg.

Il programma ha una durata di circa 6-7 mesi se il paziente si attiene alle indicazioni in maniera precisa. In caso di “sgarri” i tempi possono dilatarsi. Ai 6/7 mesi in cui si perde peso, seguono 3 mesi di stabilizzazione.

MAXI XXL KYMINASI DIET

Il programma consiste nel seguire una MAXI Diet e, successivamente, uno degli altri programmi, in base al peso residuo da perdere.