Cossato, l'Auser ha un nuovo mezzo per la sua attività di servizio

L'Auser Cossato ha a disposizione un nuovo mezzo per il suo servizio quotidiano. Merito dell'Associazione di Volontariato Tutti Insieme di Quaregna Cerreto.

A darne notizia il presidente Marco Abate da cui è giunto un ringraziamento “a tutti i volontari di Tutti Insieme che, per tanti anni, hanno servito volontariamente il loro comune. Noi cercheremo di seguire il percorso che hanno tracciato in tanti anni prima per Cerreto Castello poi per Quaregna Cerreto. Auser Cossato ci sarà quando gli abitanti e le istituzioni di questo comune ce lo chiederanno. Un ulteriore ringraziamento al presidente Enrico Gilone, al segretario e fondatore Giuseppe Simonetti e all'ex sindaco di Cerreto Castello Carmelo Busso”.