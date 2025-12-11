Volley, weekend di fuoco per il Gruppo Sportivo Tollegno: sfida con la Virtus in tutte le categorie

Tollegno si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della pallavolo e dell'intensa rivalità locale. Il Gruppo Sportivo Tollegno (GST) sarà protagonista di un'emozionante serie di derby contro la Virtus Biella, con tutte le sue categorie impegnate in campo. I riflettori sono puntati in particolare sulla formazione di Serie D del Tollegno guidata da coach Gregorio Bertoni.

Dopo aver brillato in Coppa, la squadra cerca ora di replicare i successi anche in campionato, puntando a conquistare i 3 punti fondamentali per mantenere la vetta della classifica. L'appuntamento cruciale è fissato per sabato sera alle 18.30 presso la palestra comunale di Tollegno, dove affronteranno la Virtus Biella in un match che si preannuncia combattuto e decisivo per le ambizioni di leadership.

Il programma del weekend è ricco e coinvolgente per tutto il Gruppo Sportivo Tollegno: la squadra di Prima Divisione scenderà in campo in casa già nella serata di venerdì alle 21 per un altro attesissimo derby. Le giovani promesse dell'Under 18 saranno impegnate domenica alle 18.30 a Chiavazza, pronte a sfidare anch'esse la Virtus Biella in un incontro che promette spettacolo e grandi emozioni.

Un weekend da non perdere per tutti gli appassionati di pallavolo e per chiunque voglia sostenere i colori del Tollegno nelle sfide contro gli storici rivali della Virtus Biella.