Più sicurezza a Chiavazza: entro fine anno nel quartiere saranno posate sette telecamere

Era il 4 ottobre quando a Teatro a Chiavazza il sindaco Marzio Olivero e una rappresentanza di assessori hanno accolto l'invito dei cittadini per trovarsi e parlare del quartiere, dalla questione sicurezza alla manutenzione e altro. In quella sede l'assessore Giacomo Moscarola si era preso l'impegno di preoccuparsi della posa di nuove telecamere nel quartiere, e così sarà.

Nel dettaglio saranno 7 quelle che verranno installate, tra piazza XXV Aprile, via De Amicis, nella zona del Penny, di fronte alla vecchia stazione e tra via Coppa e Regione Croce.





“La ditta che gestisce il sistema ha già fatto i sopralluoghi – spiega Moscarola – , saranno piazzate entro la fine dell'anno. Non si tratterà di un vero acquisto ma di un'implementazione del sistema. Abbiamo accolto le richieste dei cittadini. E' un primo passo, poi non escludiamo di posarne altre”.

Non è tutto, perchè in città ne saranno posate altre anche in altri quartieri: a Pavignano, al Vandorno Barazzetto e anche in Valle Oropa. “In questo caso l'iter è più lungo, ma arriveranno anche in quelle zone”, conclude l'assessore. A questo proposito a fine settembre i cittadini del quartiere avevano raccolto delle firme che erano poi state consegnate al sindaco Olivero, per chiedere più sicurezza. Gli episodi di furti nel rione non accennano a diminuire e gli abitanti sono preoccupati.