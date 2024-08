Un lettore: "Verde a Chiavazza in stato di abbandono, perchè il Comune non si fa aiutare?", FOTO

Buongiorno, la presente per segnalare da cittadino di Chiavazza, alcune problematiche legate al decoro e alla normale cura del bene pubblico. A tale scopo allego delle fotografie che certificano lo stato di abbandono del più grande parco verde di Biella, ossia in regione Croce, e delle scuola materna e asilo nido di via Coppa.

Vorrei segnalare ciò a chi di dovere e vorrei proporre alla amministrazione comunale di chiedere alle associazioni di quartiere alla Protezione Civile o anche ai cittadini che abitano in zona, di dare il loro contributo per rendere migliore il nostro quartiere, poiché l'amministrazione rimarcherà sempre la carenza di fondi.

Grazie per l'attenzione Luciano Piccioni