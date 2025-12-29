Case a soqquadro e ladri in fuga: doppio tentativo di furto a Vigliano

Doppio furto tentato nel comune di Vigliano Biellese. Le modalità sembrano piuttosto simili: dalle prime ricostruzioni, infatti, ignoti avrebbero messo a soqquadro locali e stanze di due differenti abitazioni in cerca di oggetti preziosi ma in seguito si sarebbero allontanati a mani vuote. In un caso avrebbero forzato la porta d'ingresso, nell'altro sarebbero passati da una finestra.

A dare l'allarme i proprietari nella giornata di ieri, 28 dicembre, al loro rientro a casa. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma.