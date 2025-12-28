Traffico in tilt al Bocchetto Sessera, strada bloccata per l’elevata affluenza

Problemi alla circolazione si sono registrati lungo la strada del Bocchetto Sessera, dove l’elevato numero di visitatori ha causato un blocco del traffico di circa mezz’ora. La presenza di numerosi veicoli parcheggiati su entrambi i lati della carreggiata ha ristretto la sede stradale a una sola corsia, impedendo il regolare doppio senso di marcia.

Secondo le segnalazioni degli automobilisti, la situazione ha generato lunghe code e rallentamenti prolungati, con particolare criticità lungo la strada in discesa dal valico, dove la circolazione è congestionata.

Il consistente afflusso di turisti, escursionisti e visitatori, attratti dalla bellezza del paesaggio e dalle opportunità offerte dalla montagna, dimostra il crescente interesse per le Alpi Biellesi. È alla luce di questa forte presenza che emerge l’esigenza di una gestione più strutturata della viabilità, attraverso misure di controllo e regolazione del traffico, al fine di garantire sicurezza e una migliore fruibilità dell’area.