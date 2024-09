Barazzetto - Vandorno, i cittadini chiedono più sicurezza. Oggi al sindaco consegneranno 70 firme

Il tema della sicurezza continua a tenere banco in città. Giovedì 3 ottobre a Chiavazza ci sarà un'assemblea di quartiere voluta dai cittadini per chiedere una sistema di videosorveglianza tra gli atri temi che saranno affrontati, ma non è l'unico quartiere in cui c'è questa richiesta.

In pochi giorni hanno raccolto 70 firme. Non ce la fanno più, sono esasperati i residenti del quartiere Barazzetto Vandorno a Biella dai continui furti. Tra gli ultimi che si sono verificati uno è stato domenica mattina alle 11. E oggi consegneranno una petizione al Sindaco Marzio Olivero.

"E' da anni che questa situazione va avanti - spiega Roberto Scenna, tra i promotori della raccolta - , solo che è sempre peggio. Qualche tempo fa una famiglia è andata a messa alle 11 e tempo di tornare i ladri erano già andati a casa loro. Anche da me sono venuti. A casa di una famiglia sono andati sempre di mattina, quando in casa c'era una signora anziana che ha sentito degli strani rumori e allarmata ha chiamato la Polizia. Ora basta, servono delle telecamere per incastrare questi furfanti".

Tra gli abitanti del quartiere c'è timore. "Prima quasi nessuno aveva l'antifurto - continua Roberto Scenna - ora ce l'abbiamo praticamente tutti, ma fa paura il fatto che vengano al mattino, di giorno, non hanno più ritegno, sono senza timore".

Altra questione è la scarsa illuminazione del quartiere: "In alcuni punti della zona ci sono zone buie - conclude Scenna - . Se il Comune potesse potenziare l'illuminazione la sensazione di sicurezza sarebbe differente".