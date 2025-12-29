Biella, paura al bivio per Tollegno e Pralungo: soccorsi due uomini feriti

Momenti di preoccupazione a Biella, in prossimità del bivio per i paesi di Tollegno e Pralungo.

Le informazioni sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni, due uomini di origine straniera sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in Pronto Soccorso per le cure del caso.

La loro presenza non è passata inosservata: alcuni passanti, infatti, avrebbero affermato di averli notati con il volto ferito e coperto di sangue. Sembra che i due si trovassero a bordo di un monopattino e siano rimasti coinvolti in un sinistro autonomo la cui dinamica è in fase di accertamento.

Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute. Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi, 29 dicembre.