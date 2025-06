Telecamere a Chiavazza: posata l’antenna

Ci siamo quasi: a breve entreranno in funzione le telecamere che la ditta su richiesta del Comune di Biella sta installando a Biella Chiavazza. Le prime erano state posate lungo via Milano alla fine di maggio, poi a rallentare le operazioni è stata una serie di autorizzazioni che mancavano all'appello, ma ora si procede spediti. Ieri giovedì 19 giugno è stata posata l'antenna sul campanile della chiesa parrocchiale in piazza XXV Aprile, oggi saranno installate altri occhi elettronici che daranno sempre sulla piazza, di fronte alla scuola elementare. Altre si accenderanno all'intersezione tra via Felice Coppa e via Coda, in via Firenze, al bivio tra via Felice Coppa e strada Regione Croce.

A Biella ne saranno comunque installate altre, saranno 16, con l'obiettivo di incrementare il sistema di videosorveglianza sul territorio: 13 ambientali, 3 dotate di sistema “Targa System”, utilizzate per l'identificazione dei veicoli e la rilevazione di irregolarità, come la mancanza di assicurazione e revisione.

“Si tratta del secondo lotto da 130mila euro per l'installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza, promesso ai cittadini biellesi - spiega l'assessore della Polizia Locale Giacomo Moscarola -. L'intervento è partito da Chiavazza poi sarà il turno di altre zone della città così da coprire tutto il territorio. Obiettivo è garantire una maggior sicurezza ai cittadini presidiando tutti i varchi di accesso al capoluogo di provincia. Se non ci saranno intoppi a Chiavazza si accenderanno entro fine mese, una volta installate e posata l'antenna non ci sono più ostacoli”.

L'annuncio dalla posa era stato dato il 4 ottobre al Teatro a Chiavazza, quando il sindaco Marzio Olivero e una rappresentanza di assessori avevano colto l'invito dei cittadini per trovarsi e parlare del quartiere, dalla questione sicurezza alla manutenzione e altro, ed era in quella sede l'assessore Giacomo Moscarola si era preso l'impegno di preoccuparsi della posa di nuove telecamere.