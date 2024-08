Chiavazza, un lettore: "Il cimitero sembra abbandonato" FOTO e VIDEO

Buongiorno, vorrei segnalare una situazione davvero incresciosa: il cimitero di Chiavazza sembra abbandonato a sé stesso. E non è l'unica situazione terribile nel quartiere

In tanti punti al cimitero l'erba è davvero alta e tra le tombe a terra è davvero difficile muoversi, non si vedono quasi. Mi senti di dire che per i nostri cari una situazione del genere è davvero triste.

E in piazza? c'è di tutto nei pressi dei contenitori dove si dovrebbe lasciare l'olio, che evidentemente sono pieni, senza contare una voragine dove sono state messe le transenne ma ancora nessuno è intervenuto.