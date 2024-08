Chiavazza, Carabinieri intervengono per una lite tra vicini

I Carabinieri nella mattina di oggi sabato 24 agosto sono intervenuti a Chiavazza.

Una pattuglia è stata inviata dal 112 su richiesta di una persona che chiedeva il loro intervento per una lite con il vicino in un condominio lungo via della Vittoria.

Sembra che con l'arrivo dei militari tutto sia tornato alla normalità, seguiranno aggiornamenti.