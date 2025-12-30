Calcio, un nuovo arrivo al Città di Cossato: rafforzerà il centrocampo

Nuovo volto nella prima squadra del Città di Cossato. Si tratta del centrocampista Jaouad J. Idrissi, classe 1996, ex Borgaro, con alle spalle diverse esperienze in Eccellenza e Serie D. Lo annuncia la stessa società cossatese sui propri canali social.
