 / Calcio

Calcio | 30 dicembre 2025, 11:00

Calcio, un nuovo arrivo al Città di Cossato: rafforzerà il centrocampo

calcio cossato

Calcio, un nuovo arrivo al Città di Cossato: rafforzerà il centrocampo (foto dalla pagina Facebook di Città di Cossato)

Nuovo volto nella prima squadra del Città di Cossato. Si tratta del centrocampista Jaouad J. Idrissi, classe 1996, ex Borgaro, con alle spalle diverse esperienze in Eccellenza e Serie D. Lo annuncia la stessa società cossatese sui propri canali social.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore