Telecamere a Chiavazza, nuovi sopralluoghi

L'annuncio era stato dato il 4 ottobre a Teatro a Chiavazza, quando il sindaco Marzio Olivero e una rappresentanza di assessori avevano colto l'invito dei cittadini per trovarsi e parlare del quartiere, dalla questione sicurezza alla manutenzione e altro. In quella sede l'assessore Giacomo Moscarola si era preso l'impegno di preoccuparsi della posa di nuove telecamere, e così sarà. Ne arriveranno 12, ma per una questione di logistica e ottimizzazione dei costi si sta ancora valutando esattamente dove piazzarle. E quindi proseguono i sopralluoghi da parte dei tecnici comunali e di quelli della ditta che deve gestire l'impianto.

Come annunciato saranno sempre dodici quelle che verranno installate, in sette punti del quartiere, tra piazza XXV Aprile, via De Amicis, nella zona del Penny, di fronte alla vecchia stazione e tra via Coppa e Regione Croce.

"E' una questione delicata - spiega l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola - in quanto si sta valutando che i posti che sono stati presi in considerazione siano compatibili con gli allacci. Nuovi costerebbero davvero molto, stiamo cercando di sfruttare quelli esistenti facendo però attenzione a restare nelle zone individuate precedentemente. E' tutta una questione di logistica e di economia al tempo stesso ma il quartiere le avrà quanto prima".