Biella, lite nella notte al Piazzo: esaminate le immagini delle videocamere di sorveglianza

Intorno all’1.50 della notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, le forze dell’ordine sono intervenute a Biella, nel quartiere del Piazzo, a seguito di una segnalazione per una lite tra più ragazzi in Piazza Cisterna.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Biella e una volante della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato una perlustrazione estesa dell’area. All’arrivo delle pattuglie, tuttavia, il gruppo di giovani si era già allontanato e i controlli non hanno consentito di rintracciarlo.

Attraverso l’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza, è stato possibile accertare che, all’interno del gruppo, due ragazzi erano venuti alle mani prima di allontanarsi. Nel corso delle verifiche è stato individuato uno dei soggetti presenti, che ha riferito di essere estraneo alla lite e di essere intervenuto esclusivamente nel tentativo di separare i due giovani coinvolti. Lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto uno spintone, senza riportare conseguenze, ed è stato regolarmente identificato.

L’intervento si è concluso senza ulteriori riscontri e seguiranno ulteriori accertamenti in merito all’accaduto.