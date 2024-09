"Più sicurezza per la nostra Chiavazza", è quanto chiedono in un'assemblea pubblica i residenti del quartiere

La data è stata fissata: il 3 ottobre alle 20,30 al teatro parrocchiale di via Firenze. E in quella occasione i residenti del quartiere di Chiavazza hanno organizzato un'assemblea pubblica alla quale prenderanno parte il sindaco Marzio Olivero e il comandante della Polizia Locale Massimo Migliorini.

Nelle settimane scorse una rappresentanza di abitanti aveva già incontrato il primo cittadino, ed è proprio in quell'occasione che è emersa la volontà di organizzare una serata in cui il tema principale sarà la sicurezza. Un primo passo verso la rinascita di un quartiere che con gli anni sembra essersi perso, ma per il quale i cittadini sono pronti a mettersi in gioco con varie iniziative.

"Io abito a Chiavazza dal 1958 - racconta un residente - e un incontro col sindaco, mi sembra un buon passo in avanti. Chiavazza è un po' quasi diventato il ghetto di Biella, prova ne è il quartiere di regione Croce, costruito senza alcuna logica di integrazione. Io ho abitato vicino per dieci anni. Oramai il danno è fatto. Bisogna lavorare tutti assieme per cambiare la tendenza, partendo dalla questione della sicurezza fino ad altre piccole cose ma sempre importanti".

"Quest'assemblea spero serva a far emergere le criticità che Chiavazza vive da tempo - si sfoga un altro abitante di Chiavazza - in primis il tema sicurezza, videosorveglianza, pulizia, immondizia abbandonata, illuminazione pubblica, manutenzione aree verdi e gioco. Poi ovvio che spero serva a riportare la gente ad essere unita e collaborativa nella realizzazione di eventi quali carnevale, festa patronale e magari portare nuove idee come potrebbero essere un esempio mercatini di Natale o eventi simili".

"C'è bisogno di riunirsi per conoscersi meglio - sostiene una mamma che abita a Chiavazza con i suoi due figli -. Dobbiamo trovarci tutti assieme per evidenziare le criticità e proporre idee per nuove iniziative e continuare con quelle che già funzionano".

Gli episodi di vandalismo che si sono verificati nei mesi scorsi a Chiavazza inutile dire che hanno lasciato il segno: "Si dovrebbe chiedere all'amministrazione di implementare le telecamere per una maggiore sicurezza di tutti nei punti più critici- commenta un altro abitante -. Il sindaco si è reso disponibile per questa serata e lo ringraziamo, e ora speriamo di uscire il prima possibile da questa situazione problematica, e in questa serata dobbiamo essere propositivi, fare nascere riflessioni che siano opportunità prossime per il quartiere".