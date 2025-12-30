Zumaglia: senso unico alternato sulla SP 200I Tronco – Valli di Mosso

A causa di un movimento franoso verificatosi lungo la SP 200I Tronco – Valli di Mosso, all’altezza del km 3+230 nel Comune di Zumaglia, è stata istituita una limitazione temporanea del transito con senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile.

L’intervento si rende necessario a seguito della caduta di piante e dello smottamento di massi ciclopici sulla scarpata di monte. Per garantire la sicurezza dei veicoli e dei pedoni, sarà posizionata una barriera New Jersey in cemento per circa 50 metri, lungo il tratto dissestato, e la velocità sarà ridotta a 30 km/h nelle vicinanze del restringimento.