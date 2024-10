Biella, scoperto a rubare minaccia un addetto alla vigilanza con una bottiglia: arrestato

Una tentata rapina a Chiavazza è finita con l'arresto di un uomo. È successo nei giorni scorsi, nel rione di Biella, all'interno di un supermercato: a finire nei guai un 44enne che, stando alle ricostruzioni del caso, avrebbe minacciato un addetto alla sicurezza con una bottiglia, oltre ad aver rubato generi alimentari.

Sul posto sono intervenuti prontamente i militari dell'Arma che, in breve tempo, hanno bloccato il soggetto. Lo stesso è poi comparso in tribunale, assieme al legale Sergio Gronda, dove nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di dimora a Biella (e domiciliare dalle 16 alle 20) e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il processo per direttissima è stato invece rinviato a fine novembre.