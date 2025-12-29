Incidente domestico a Biella, anziano soccorso da 118 e Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione a Biella per un anziano rimasto coinvolto in un incidente domestico. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 29 dicembre, in piazza Vittorio Veneto. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto all'interno del suo alloggio e non sarebbe più riuscito a rialzarsi. Oltre alla squadra di Biella, erano presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al residente, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.