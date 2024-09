Nel pomeriggio di oggi venerdì 13 settembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per prestare aiuto a delle persone che si trovavano all'interno di un alloggio intorno alle 17,15 in via XXV Aprile.

In particolare, i Vigili del Fuoco hanno compiuto l'operazione servendosi dell'autoscala entrando nell'alloggio da una finestra.