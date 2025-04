Carabinieri in campo per il servizio di vigilanza e soccorso a Bielmonte, ecco i risultati dei controlli

Anche quest'anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Biella sono stati impegnati per garantire la sicurezza sulle piste nella località sciistica biellese del comprensorio di Bielmonte. Il servizio è stato disimpegnato da tre Carabinieri, uno effettivo alla Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo, esperti ed abili sciatori, dotati di attrezzatura specifica, e con specializzazioni conseguite, previa la frequentazione di corsi, presso il Centro Carabinieri Sciatori di Selva di Val Gardena.

I Carabinieri, tutti abilitati al soccorso alpino, si sono alternati espletando complessivamente, nei fine settimana, 18 servizi per un totale di 36 militari impiegati. Durante i vari servizi, sono stati effettuati diversi controlli agli sciatori per accertarne la stipula della prevista assicurazione obbligatoria e per verificare eventuali violazioni delle leggi regionali e nazionali in materia di sci, senza riscontrare alcuna trasgressione.

Durante l’intero periodo non si sono verificati scontri tra sciatori ma solamente cadute accidentali con conseguenze peraltro mai gravi. Già in passato il servizio ha dato prova di efficacia ed efficienza, riscuotendo tra l'altro il plauso dei turisti e degli addetti al soccorso alpino e alla sicurezza sulle piste.