Biella, tenta di aggredire i Carabinieri nel corso di un controllo: nei guai un giovane

Intervento dei Carabinieri in Super per un'auto lasciata pericolosamente in sosta nei pressi dell'uscita di Chiavazza.

Il fatto è accaduto poco prima delle 2 di questa notte, 9 aprile. A bordo era presente un giovane intento a dormire. Inoltre, stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, sembra che fosse in evidente stato di ubriachezza.

Nel corso dei controlli, il 20enne avrebbe tentato di aggredire uno dei militari dell'Arma per sottrarsi agli accertamenti di rito. Alla fine, è stato calmato poco prima dell'arrivo del personale sanitario del 118 che l'ha poi accompagnato in ospedale.

Ora, molto probabilmente verrà denunciato: tra le accuse, figurerebbe la resistenza a pubblico ufficiale. L'auto, invece, è stata rimossa dal carro attrezzi.