Anffas, tornano le uova di Pasqua

“Venite a trovarci e a comprare le nostre ottime uova di cioccolato. In questo modo aiuterete i nostri ospiti del centro diurno”. Parola di Maria Teresa Rizza, presidente di Anffas, che aggiunge e argomenta: “Da alcuni anni il progetto va molto bene. Abbiamo infatti venduto, sempre, almeno un centinaio di uova. Quindi ci riproviamo, in occasione della prossima festa di Pasqua. Speriamo di fare altrettanto o, magari, di superarci. Ovviamente l’offerta è libera per chi, eventualmente, volesse aiutarci con offerte superiori”.

Per avere le uova bisogna recarsi al centro diurno in via Camillo Cavour 104, a Gaglianico, eventualmente prenotando il numero desiderato al seguente numero di telefono: 391/3242007.