Rosazza a un passo dal sogno: le fontane parlanti vicine al traguardo dei 5.000 voti, vota anche tu!

Rosazza è con il fiato sospeso. A 4 giorni dalla chiusura del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo, le fontane parlanti del paese della Valle Cervo hanno raggiunto 4.089 voti tra online e raccolta “porta a porta” e ad eventi vari. Enti, amici e semplicemente amanti delle opere d'arte e del magnifico borgo valligiano, hanno votato per le fontane disseminate per tutto il paese, nel complesso 26.

Il sindaco Francesca Delmastro è in trepida attesa del risultato. E anche lei ha fatto la sua parte raccogliendo adesioni in varie occasioni, tra le ultime il raduno boulder Climbürsch BLOC. “Quando siamo arrivati alla soglia dei 2500 voti per essere ammessi al censimento ero già emozionata – racconta – per Rosazza voleva già dire molto. Oggi i voti sono tantissimi e se in questi ultimi giorni riuscissimo ad arrivare a superare i 5 mila non nascondo che sarebbe davvero meraviglioso perchè a quel punto otterremo un finanziamento più alto. Che dire? Votate ancora! fatelo per Rosazza! In ogni caso ringrazio davvero per tutto quello che ha fatto fino a qui il FAI e le scuole che ci hanno sostenuto fino a questo momento”.

Da dove arrivano i voti delle fontane parlanti? 589 dal FAI e poi 299 raccolti dal primo cittadino. Anche Davide Furfaro FAI Biella si unisce al sindaco per invitare chi ancora non si è espresso a votare per queste opere: “Come delegazione di Biella siamo felici di sostenere le "fontane di Rosazza' come Luogo del Cuore. È una campagna assolutamente di rilievo, che permette di presentare un progetto al FAI con lo scopo di sostenere il più grande impegno che si è assunto il comune rispetto a questo prezioso e importante bene della collettività. Manca poco alle 5000 firme e, più ne avremo, più sarà facile ottenere un contributo, dietro presentazione di un progetto. Forza forza forza!”.

E tu non hai ancora votato? Cosa aspetti, clicca qui! e ricorda poi di confermare il voto sulla mail



https://fondoambiente.it/luoghi/le-fontane-parlanti?ldc